Україна

Коментар вінгера Динамо після перемоги в УПЛ.

Півзахисник Динамо Владислав Кабаєв прокоментував перемогу над Лівим Берегом (2:0) у чемпіонаті України.

"У Динамо третя поспіль гра на нуль. Наскільки важливо перемагати і не пропускати при цьому? Думаю, тут є більше психологічний момент. Ти не пропускаєш — більше впевнений у собі, забиваєш — більше розкутим стаєш. Думаю, наш тренер Владиславович (Сергій Федоров — прим.) буде дуже радий та світитиметься від щастя, що ми не пропускаємо третю гру — для нього та команди загалом це дуже важливий момент. Тож супер, три очки дають і за «Шахтар», і за «Лівий Берег», і за будь-яку іншу команду. Ми раді та крокуємо далі.

Олександрія в цьому турі також перемогла. Усі кажуть про суперництво з Шахтарем, але Олександрія? Я їх вітаю, було б класно, якби вони з Шахтарем втрачали, а ми вигравали. Але це футбол, думаю, уболівальникам цікавіше дивитися. Ми відчуваємо, що вони поруч, але будемо дивитися на свою гру. Читав, що й Ваня Калюжний казав, що вони дивляться лише на свою гру. І це нормально. Вони грають у хороший футбол, якісний, але ми Динамо, і перед нами стоять завдання посісти перше місце та виграти Кубок України. Так, між нами різниця в чотири очки, але якщо ми не будемо втрачати в наступних матчах, то й неважливо, що вони десь поруч.

Зараз очікується важкий виїзд до Кривого Рогу. Думаю, до цього ти ніяк не підготуєшся, адже не знаєш, що може бути в наступну хвилину. Ми це все бачили, і зараз, кажучи про це, навіть мурахи по тілу бігають... Буде тяжка гра, у них хороша команда, ми знаємо, хто у них тренер, як він налаштовує футболістів. Проти них ніколи не буває легко грати. Але зараз кожна гра на вагу золота — і Лівий Берег, і Верес, й інші команди. З ким би ти не грав, на класі вже нікого не обіграти. Тож що буде у Кривому Розі, поговоримо вже після гри", — сказав Кабаєв.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Динамо Київ – Лівий Берег.