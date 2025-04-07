Україна

Тренер Шахтаря дав відповідь на гостре питання.

Головному тренеру Шахтаря Маріно Пушичу після матчу з Вересом (3:0) нагадали про його слова, що його команда вибула з чемпіонських перегонів. Тренер детально пояснив, що мав на увазі.

"Не можу пригадати ті слова. Дивіться, я сказав певні речі з реалістичного погляду на той момент. Але всі, хто знайомий зі мною, знають, що я – боєць. Я ніколи не здаюсь. Інакше я, мабуть, не приїхав би в Україну в такий період, якби не був таким. Тому моя команда завжди битиметься до кінця. Це однозначно. Це частина мого характеру, і це те, що я завжди намагаюся передати своїй команді.

Тоді я просто намагався пояснити, що буде дуже складно. Спочатку ми провели чудові ігри з Кривбасом і Карпатами, а потім побачили, наскільки несправедливим та жорстким може бути футбол – зіграли внічию. У той момент ми втратили свій шанс наздогнати потяг. Це розчаровує. Я завжди кажу, що все закінчиться, коли справді закінчиться. До того моменту, можете бути впевнені, моя команда буде битися з моєю силою духу до самого кінця", — сказав Пушич.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Шахтар — Верес у рамках 23-го туру української Прем'єр-ліги-2024/25.