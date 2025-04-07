Ювілейна звитяга сталась в матчі з Лівим Берегом.
Олександр Шовковський, ФК Динамо Київ
07 квітня 2025, 12:59
Перемога Динамо над Лівим Берегом (2:0) у 23-му турі УПЛ стала ювілейною для наставника "біло-синіх" Олександра Шовковського.
Шовковський здобув 40 перемог на чолі Динамо. Для цього йому знадобився 51 матч.
Швидше 40 перемог в УПЛ здобували лише Мірча Луческу (46 матчів), Юрій Сьомін (матчів) та Сергій Ребров (50 матчів).
На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Динамо Київ – Лівий Берег.