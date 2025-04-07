Україна

Ювілейна звитяга сталась в матчі з Лівим Берегом.

Перемога Динамо над Лівим Берегом (2:0) у 23-му турі УПЛ стала ювілейною для наставника "біло-синіх" Олександра Шовковського.

Шовковський здобув 40 перемог на чолі Динамо. Для цього йому знадобився 51 матч.

Швидше 40 перемог в УПЛ здобували лише Мірча Луческу (46 матчів), Юрій Сьомін (матчів) та Сергій Ребров (50 матчів).

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Динамо Київ – Лівий Берег.