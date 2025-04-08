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Тренер прокоментував суперечливий момент в матчі з Колосом.

Головний тренер Руха Віталій Пономарьов прокоментував перемогу над Колосом (1:0) в матчі УПЛ.

"Це був важливий матч, адже кожна команда буде боротись за кожне очко в заключній стадії сезону. В попередніх поєдинках Рух епізодично показував непогану гру, але не було жаги до перемоги. Тому необхідно було, щоб у Ковалівці хлопці зіграли з першої й до останньої хвилини на максимумі своїх можливостей. Звісно, нам не все вдавалось, але ми задоволені, що ми змогли перемогти.

Денису Слюсарю розбили ніс, і тому довелося його замінити. В цьому епізоді арбітр навіть не призначив штрафний удар. Зараз Денис поїде на додаткове обстеження, щоб визначити точний діагноз. Щодо суперечливого моменту наприкінці гри, то я не бачив у жодному європейському чемпіонаті, щоб судді так часто і так довго перевіряли епізоди завдяки ВАР. Через це виникає багато зупинок і це дуже збиває темп гри. Щодо конкретного моменту, то схожий епізод був і в першому таймі поблизу воріт Колоса і арбітри теж тоді не відреагували на нього.

Ми очікували на складну гру. Думаю, зараз не буде багато красивих матчів, адже всі клуби вирішують свої турнірні задачі й на перший план вийдуть характер та боротьба. Цей чемпіонат дуже цікавий і немає прохідних ігор. Можливо, матч з Колосом не був яскравим, але я вдячний команді за цю гру та позитивний результат. Я задоволений їхнім ставленням до гри і ця перемога дуже важлива для нас.

Не можу сказати, що той склад який грав сьогодні – оптимальний. В нас було багато серйозних змін у зимовій паузі, тож ми ще шукаємо свою оптимальну гру та виконавців, які розпочинатимуть її зі старту поєдинку. Водночас можу сказати, що гравці, які вийшли з перших хвилин проти Колоса, провели якісний матч", — сказав Пономарьов.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Колос — Рух у рамках 23-го туру української Прем'єр-ліги-2024/25.