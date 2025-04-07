Україна

Вінгер Руху розповів про підготовку до матчу з Колосом.

Вінгер Руха Бекназ Алмазбеков прокоментував майбутній матч УПЛ проти Колоса, а також розповів про свою адаптацію у львівському клубі.

"Мене тепло прийняли в команді. Адаптація проходить дуже добре. Звісно, перші тижні були важкими через те, що потрібно було звикнути до особливостей тренувального процесу у Русі. Втім зараз я звик і все чудово.

Рух показує хорошу гру, але в останніх матчах нам не щастить. Треба реалізовувати свої моменти і почати забивати голи. Нам потрібно перервати невдалу серію та знову набирати очки, адже у турнірній таблиці команди йдуть дуже щільно.

Ми добре підготуємось до матчу з Колосом. На теоретичних заняттях команда розбирала гру ковалівців і знає їхні сильні та слабкі сторони. Для нас важливим є кожен поєдинок і дуже хочеться перемогти у цій виїзній грі", — наводить слова Алмазбекова прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Колос — Рух пройде сьогодні, 7 квітня, о 15:30 за Києвом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.