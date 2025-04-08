Україна

Матч українських грандів заплановано на неділю — 27 квітня.

Дирекція української Прем'єр-ліги затвердила графік проведення матчів 26-го туру УПЛ.

Тур відкриється у п'ятницю, 25 квітня, матчем між Інгульцем та Олександрією.

Закриється вікенд українським класичним у неділю, 27 квітня, матчем між донецьким Шахтарем та київським Динамо.

УПЛ. 26 тур

25 квітня (п’ятниця)

15:30. Інгулець – Олександрія

18:00. Зоря – Лівий Берег

26 квітня (субота)

13:00. Чорноморець – Рух

15:30. ЛНЗ – Кривбас

18:00. Оболонь – Карпати

27 квітня (неділя)

13:00. Ворскла – Верес

15:30. Колос – Полісся

18:00. Шахтар – Динамо

Після 23 турів Динамо очолює УПЛ, набравши 57 очок і на чотири бали випереджає Олександрію. Трійку найкращих замикає Шахтар, який набрав 47 очок після 22 матчів.

Раніше Football.ua підбив підсумки минулих матчів 23 туру УПЛ.