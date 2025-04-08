Матч українських грандів заплановано на неділю — 27 квітня.
Динамо - Шахтар, ФК Динамо Київ
08 квітня 2025, 16:39
Дирекція української Прем'єр-ліги затвердила графік проведення матчів 26-го туру УПЛ.
Тур відкриється у п'ятницю, 25 квітня, матчем між Інгульцем та Олександрією.
Закриється вікенд українським класичним у неділю, 27 квітня, матчем між донецьким Шахтарем та київським Динамо.
УПЛ. 26 тур
25 квітня (п’ятниця)
15:30. Інгулець – Олександрія
18:00. Зоря – Лівий Берег
26 квітня (субота)
13:00. Чорноморець – Рух
15:30. ЛНЗ – Кривбас
18:00. Оболонь – Карпати
27 квітня (неділя)
13:00. Ворскла – Верес
15:30. Колос – Полісся
18:00. Шахтар – Динамо
Після 23 турів Динамо очолює УПЛ, набравши 57 очок і на чотири бали випереджає Олександрію. Трійку найкращих замикає Шахтар, який набрав 47 очок після 22 матчів.
Раніше Football.ua підбив підсумки минулих матчів 23 туру УПЛ.