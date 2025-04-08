Україна

Обидва футболісти пропустять матч проти ЛНЗ.

Воротар донецького Шахтаря Дмитро Різник потрапив у лазарет "гірників". Про це повідомляє прес-служба клубу.

26-річний українець отримав м'язову травму, через яку він пропустить близько двох тижнів.

Водночас наголошується, що захисник Юхим Конопля, який травмувався у розташуванні збірної України в середині березня, повернеться до тренувань у загальній групі за тиждень.

Таким чином, обидва гравці пропустять майбутній матч УПЛ проти ЛНЗ, а також під питанням їх участь в іграх проти Кривбасу та Колосу.

Цього сезону Різник провів 32 матчі, з яких 14 на нуль при 32 пропущених м'ячах. На рахунку Коноплі 20 матчів та дві гольові передачі.

Після 22 матчів Шахтар набрав 47 очок та посідає третє місце в УПЛ, відстаючи від Динамо на десять балів, але у киян зіграно на одну гру більше.

Раніше Football.ua підбив підсумки минулих матчів 23 туру УПЛ.