Обидва футболісти пропустять матч проти ЛНЗ.
Дмитро Різник, Getty Images
08 квітня 2025, 15:58
Воротар донецького Шахтаря Дмитро Різник потрапив у лазарет "гірників". Про це повідомляє прес-служба клубу.
26-річний українець отримав м'язову травму, через яку він пропустить близько двох тижнів.
Водночас наголошується, що захисник Юхим Конопля, який травмувався у розташуванні збірної України в середині березня, повернеться до тренувань у загальній групі за тиждень.
Таким чином, обидва гравці пропустять майбутній матч УПЛ проти ЛНЗ, а також під питанням їх участь в іграх проти Кривбасу та Колосу.
Цього сезону Різник провів 32 матчі, з яких 14 на нуль при 32 пропущених м'ячах. На рахунку Коноплі 20 матчів та дві гольові передачі.
Після 22 матчів Шахтар набрав 47 очок та посідає третє місце в УПЛ, відстаючи від Динамо на десять балів, але у киян зіграно на одну гру більше.
Раніше Football.ua підбив підсумки минулих матчів 23 туру УПЛ.