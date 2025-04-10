Україна

Клуби визначились з датами.

Дирекція УПЛ затвердила дату та час догравання матчів у Кривому Розі, які були перервані та недограні через повітряні тривоги.

Зустріч 5-го туру між Кривбасом та донецьким Шахтарем заплановано завершити у середу, 16 квітня. Рестарт поєдинку на стадіоні Гірник змістили на 14:00. Гру було зупинено на 50-й хвилині за рахунку 1:0 на користь "гірників".

Матч 21-го туру проти Лівого Берега, який перервався на другій хвилині, буде дограно 7 травня (середа). Початок – о 13:00.

Наразі підопічні Юрія Вернидуба посідають п'яту сходинку турнірної таблиці УПЛ з 35 очками.