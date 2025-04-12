Команда Олександра Кучера, як і нещодавно за часів Олександра Бабича, програла лобове протистояння прямому конкуренту.
Оболонь — Чорноморець, фото УПЛ
12 квітня 2025, 20:00
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Оболонь — Чорноморець 1:0
Голи: Аніагбосо, 30 (авт.)
На 45+1-й хвилині Руслан Черненко (Оболонь) не забив пенальті (поперечина).
Оболонь:
Марченко — Грисьо, Приймак, Дубко, Стасюк (Осман, 85) — Курко (Карась, 85) — Ільїн, Груша (Суханов, 69), Черненко (Вітенчук, 57), Бичек (Тарануха, 69) — Устименко.
Чорноморець:
Аніагбосо — Скиба, Жаржу, Ракіцький (Раян, 66), Бутко — Габелок (Лацабідзе, 66) — Кисіль, Когут (Мустафаєв, 78), Білошевський, К. Попов (Тоіров, 78) — Безбородько (Янаков, 40).
Попередження: Габелок, Кисіль