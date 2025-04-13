Україна

Коментар голкіпера Кривбасу після гри з Динамо.

Воротар Кривбасу Андрій Кліщук прокоментував поразку своєї команди у матчі 24 туру УПЛ проти київського Динамо (0:2). Попри негативний результат, голкіпер відзначив змістовну гру Кривбасу та активну підтримку з боку вболівальників.

"Досить непогана гра з нашого боку, якщо не брати рахунок. У нас були чудові моменти як в першому, так і другому таймах. Ми грали з мʼячем, були позиційні та швидкі атаки. Вважаю, що нам не вистачило саме забитих голів. Дуже прикро, що ми пропустили такі прості мʼячі. Будемо розбирати, аналізувати ці помилки.

Ми дуже щасливі, що у них такі круті фани. Їх присутність вже другий матч поспіль: в Олександрії на виїзному матчі і сьогодні на домашньому. Їх було дуже чутно, вони нас підтримували, гнали вперед, їм за це красно дякую. Після гри вони також нас дуже тепло привітали, ми з ними поспілкувались. Вони сказали нам свої побажання та пообіцяли, що при будь-якому рахунку вони завжди з нами. Вони нас підтримують як під час матчу, так і в житті, ми це відчуваємо. Також дякуємо нашим ЗСУ, завдяки яким ми можемо грати в рідному місті, Кривому Розі. Всім, хто підтримує Кривбас — велика вдячність", — сказав Кліщук.

Кривбас — Динамо Київ 0:2 Відео голів та огляд матчу УПЛ