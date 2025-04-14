Шандрук відзначив важливість перемоги над Зорею та ефективну роботу над стандартами.
Шандрук, Верес
14 квітня 2025, 10:43
Головний тренер рівненського Вереса Олег Шандрук прокоментував перемогу своєї команди над луганською Зорею в матчі 24-го туру УПЛ, який завершився з рахунком 2:1 на користь рівнян.
Про гру:
"Сьогодні ми створили багато гольових нагод. На жаль, багато своїх шансів не реалізували. Але загалом — вдячний команді за цю перемогу. Ці три очки дуже важливі для нас на цьому етапі чемпіонату".
Про гол Ігоря Харатіна:
"Хотів би принагідно привітати нашого тренера Романа Гандзина. Ми багато стандартних положень напрацьовуємо на тренуваннях. Не завжди вдається виконати задумане у грі, але сьогодні зуміли реалізувати такий розіграш — забили важливий гол. Цей м'яч вплинув і на подальший розвиток гри".
Про плани:
"Зараз ми всі відпочинемо після непростого матчу й у звичайному ритмі тижневого циклу готуватимемося до недільної домашньої гри проти Чорноморця", — сказав тренер.
Звіт про матч читайте на Football.ua.