Україна

Мінімальна поразка петровців.

Головний тренер Інгульця Василь Кобін висловився після програного матчу львівським Карпатам (1:2) в рамках 23 туру УПЛ. Його слова наводить УПЛ ТБ.

"Була класна гра. Дві команди намагалися грати в атакувальний футбол, і це в них досить добре виходило. Якість гравців сьогодні вийшла на перший план, індивідуальна майстерність – це як і при стандартних положеннях, так і при завершальній фазі.

В Інгульця були хороші моменти. Гравці, які роблять це з легкістю, забивають голи, завдають влучних ударів по воротах, коштують великих грошей. На жаль, ми не можемо собі дозволити таких виконавців.

Ми намагаємося з хлопцями працювати на тренуваннях, але це нелегка робота. Я бачу, що в нас є прогрес, але цього замало. В нас бракує точності, впевненості в своїх силах, в тому, що гравець може забити гол. Тому що, якщо брати по сьогоднішньому матчу, то ми створили досить багато якісних моментів, але нам забракло якості завершення атаки", — заявив Кобін.