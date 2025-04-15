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Захисник Карпат прокоментував перемогу над Інгульцем.

Львівські Карпати напередодні в Олександрії в гостьовому поєдинку двадцять четвертого туру української Прем’єр-ліги обіграли петровський Інгулець.

Інгулець — Карпати 1:2 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри захисник "левів" Владислав Бабогло поділився враженнями від виступу команди.

"Матч насправді був дуже важким для нас, тому що, напевно, якщо ми хочемо десь грати в наступному сезоні, то такі матчі не можемо так грати, бо в Інгульця було достатньо моментів біля наших воріт, і добре, що це все закінчилось нашою перемогою.

Такі ігри теж іноді трапляються. Напевно, сьогодні головне — що ми домоглися результату і що можемо рухатись далі та дивитись уперед.

Перший гол? Ми награємо всі ці стандарти — тут просто є в кожного своє місце, куди він має бігти. Я розумів, де я повинен опинитись, і добре, що так склалось, що в команді є такі партнери, які можуть доставити туди м'яч.

Бачите, "Колізей" сьогодні допоміг мені. Рідний для мене стадіон, я тут провів багато років і був дуже щасливий у цій команді. Тому я неодноразово, коли переходив у Карпати, дякував цьому місту, уболівальникам, президенту клубу, тренерам.

Рідна для мене команда, що тут ще сказати? Я тут відіграв шість років. Добре, що сьогодні все так склалось на цьому стадіоні", — заявив український виконавець.

У наступному турі на львівські Карпати очікує дербі проти Руху.