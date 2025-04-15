Україна

Матчі відбудуться з 2 по 4 травня.

Дирекція української Прем'єр-ліги затвердила розклад матчів 27 туру чемпіонату України.

Тур відкриється у п'ятницю, 2 травня, матчем між Лівим Берегом та львівськими Карпатами, а закриється поєдинком Полісся – Олександрія у неділю, 4 травня.

27 тур

2 травня (п’ятниця)

Лівий Берег — Карпати 15:30

Рух — Кривбас 18:00

3 травня (субота)

Чорноморець — Шахтар 13:00

Інгулець — Динамо 15:30

Верес — Оболонь 18:00

4 травня (неділя)

ЛНЗ — Зоря 13:00

Колос — Ворскла 15:30

Полісся — Олександрія 18:00

Після 24 турів київське Динамо очолює УПЛ, набравши 60 очок, що на шість балів більше, ніж у Олександрії. Трійку закриває Шахтар – 50 очок після 23 матчів.

Раніше УАФ опублікувала перемовини арбітрів під час скандальних епізодів 24 туру УПЛ.