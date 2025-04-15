Матчі відбудуться з 2 по 4 травня.
Динамо Київ - Інгулець, ФК Динамо Київ
15 квітня 2025, 18:20
Дирекція української Прем'єр-ліги затвердила розклад матчів 27 туру чемпіонату України.
Тур відкриється у п'ятницю, 2 травня, матчем між Лівим Берегом та львівськими Карпатами, а закриється поєдинком Полісся – Олександрія у неділю, 4 травня.
27 тур
2 травня (п’ятниця)
Лівий Берег — Карпати 15:30
Рух — Кривбас 18:00
3 травня (субота)
Чорноморець — Шахтар 13:00
Інгулець — Динамо 15:30
Верес — Оболонь 18:00
4 травня (неділя)
ЛНЗ — Зоря 13:00
Колос — Ворскла 15:30
Полісся — Олександрія 18:00
Після 24 турів київське Динамо очолює УПЛ, набравши 60 очок, що на шість балів більше, ніж у Олександрії. Трійку закриває Шахтар – 50 очок після 23 матчів.
Раніше УАФ опублікувала перемовини арбітрів під час скандальних епізодів 24 туру УПЛ.