Команди Юрія Вернидуба та Маріно Пушича встигли забити по голу за 40 хвилин ігрового часу.
Кривбас — Шахтар, фото ФК Шахтар Донецьк
16 квітня 2025, 15:49
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Кривбас — Шахтар 1:2
Голи: Твердохліб, 85 — Степаненко, 40, Кевін, 62
На 77-й хвилині Хрвоє Ілич (Кривбас) не забив пенальті (подвійний дотик).
Кривбас: Кліщук — Бандейра, Романчук, Вакулко, Дібанго — Ілич, Ікенна (Понєдєльнік, 67) — Д. Кузик, Твердохліб, Микитишин — Соса.
Шахтар: Фесюн — Вінісіус, Бондар, Матвієнко, Педріньйо Азеведо — Бондаренко, Марлон, Судаков — Педріньйо да Сілва, Егіналду, Кевін.
Попередження: Бізімана, Вакулко — Матвієнко