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Кривбас — Шахтар 1:2
Голи: Твердохліб, 85 — Степаненко, 40, Кевін, 62

На 77-й хвилині Хрвоє Ілич (Кривбас) не забив пенальті (подвійний дотик).

Кривбас: Кліщук — Бандейра, Романчук, Вакулко, Дібанго — Ілич, Ікенна (Понєдєльнік, 67) — Д. Кузик, Твердохліб, Микитишин — Соса.

Шахтар: Фесюн — Вінісіус, Бондар, Матвієнко, Педріньйо Азеведо — Бондаренко, Марлон, Судаков — Педріньйо да Сілва, Егіналду, Кевін.

Попередження: Бізімана, Вакулко — Матвієнко