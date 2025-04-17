Україна

Раніше вони разом працювали у Дніпрі-1.

Олександр Грицай став аситентом головного тренера одеського Чорноморця Олександра Кучера. Про це повідомляє прес-служба клубу.

До цього 47-річний фахівець вже працював із Кучером у Дніпрі-1. Деталі угоди між сторонами не розголошуються.

Грицай раніше очолював ВПК-Агро, а також працював асистентом тренера у львівському Руху та луганській Зорі.

Після 24 турів Чорноморець набрав 18 очок і посідає 15 місце в УПЛ, випереджаючи Інгулець на два бали. Свій наступний матч "моряки" проведуть проти Вереса – гра запланована на 20 квітня.