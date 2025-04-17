Україна

Система VAR буде присутня на кожному матчі чемпіонату України.

Українська асоціація футболу на своєму офіційному сайті оголосила про призначення суддівських бригад на матчі 25 туру української Прем'єр-ліги-2024/25.

Так, матч Динамо Київ — Оболонь обслуговуватиме Олександр Шандор, а за систему VAR відповідатиме Дмитро Панчишин.

Поєдинок Шахтар — Колос довірили Володимиру Новохатньому, якому із системою VAR допоможе Клим Заборода.

УПЛ-2024/25. 25 тур

18 квітня (п’ятниця)

13:00. Ворскла – Олександрія. Арбітр – Роман Блавацький (Львів), VAR – Микола Балакін (Київська область).

18:00. Динамо – Оболонь. Арбітр – Олександр Шандор (Львів), VAR – Дмитро Панчишин (Харків).

19 квітня (субота)

13:00. Карпати – Рух. Арбітр – Максим Козиряцький (Запоріжжя), VAR – Олександр Кальонов (Хмельницький).

15:30. Лівий Берег – Полісся. Арбітр – Сергій Задиран (Київська область), VAR – Олександр Омельченко (Слов’янськ).

18:00. Шахтар – Колос. Арбітр – Володимир Новохатній (Черкаси), VAR – Клим Заброда (Київ).

20 квітня (неділя)

13:00. Кривбас – Зоря. Арбітр – Ігор Пасхал (Херсон), VAR – Віктор Копієвський (Кропивницький).

15:30. Інгулець – ЛНЗ. Арбітр – Олександр Солов’ян (Київська область), VAR – Олексій Деревинський (Хмельницький).

18:00. Верес – Чорноморець. Арбітр – Олег Когут (Тернопіль), VAR – Денис Шурман (Київська область).

Після 24 турів Динамо набрало 60 очок та очолює УПЛ, випереджаючи Олександрію на шість балів. Трійку найкращих замикає Шахтар – 53 очки.