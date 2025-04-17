Система VAR буде присутня на кожному матчі чемпіонату України.
Олександр Шандор, ФК Динамо Київ
17 квітня 2025, 13:57
Українська асоціація футболу на своєму офіційному сайті оголосила про призначення суддівських бригад на матчі 25 туру української Прем'єр-ліги-2024/25.
Так, матч Динамо Київ — Оболонь обслуговуватиме Олександр Шандор, а за систему VAR відповідатиме Дмитро Панчишин.
Поєдинок Шахтар — Колос довірили Володимиру Новохатньому, якому із системою VAR допоможе Клим Заборода.
УПЛ-2024/25. 25 тур
18 квітня (п’ятниця)
13:00. Ворскла – Олександрія. Арбітр – Роман Блавацький (Львів), VAR – Микола Балакін (Київська область).
18:00. Динамо – Оболонь. Арбітр – Олександр Шандор (Львів), VAR – Дмитро Панчишин (Харків).
19 квітня (субота)
13:00. Карпати – Рух. Арбітр – Максим Козиряцький (Запоріжжя), VAR – Олександр Кальонов (Хмельницький).
15:30. Лівий Берег – Полісся. Арбітр – Сергій Задиран (Київська область), VAR – Олександр Омельченко (Слов’янськ).
18:00. Шахтар – Колос. Арбітр – Володимир Новохатній (Черкаси), VAR – Клим Заброда (Київ).
20 квітня (неділя)
13:00. Кривбас – Зоря. Арбітр – Ігор Пасхал (Херсон), VAR – Віктор Копієвський (Кропивницький).
15:30. Інгулець – ЛНЗ. Арбітр – Олександр Солов’ян (Київська область), VAR – Олексій Деревинський (Хмельницький).
18:00. Верес – Чорноморець. Арбітр – Олег Когут (Тернопіль), VAR – Денис Шурман (Київська область).
Після 24 турів Динамо набрало 60 очок та очолює УПЛ, випереджаючи Олександрію на шість балів. Трійку найкращих замикає Шахтар – 53 очки.