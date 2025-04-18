Україна

Турецький гранд шукає заміну Гюноку, а український голкіпер потрапив до списку потенційних кандидатів, хоча і не є головним претендентом.

Голкіпер Динамо Київ Руслан Нещерет влітку може залишити Україну.

За інформацією турецького порталу Fanatik, на молодого українця звернули увагу в стамбульському Бешикташі, де тренерський штаб активно шукає заміну Мерту Гюноку.

Попри те, що Нещерет не є фаворитом у боротьбі за місце у воротах "чорних орлів", його кандидатура розглядається серед потенційних трансферних варіантів.

Крім того, інтерес до воротаря Динамо виявляє італійський клуб Комо, який прагне зміцнити свою останню лінію оборони перед новим сезоном. Однак, як і у випадку з Бешикташем, Нещерет у списку не є першим номером.

Нагадаємо, 22-річний голкіпер дебютував у складі Динамо ще у 2020 році, але справжній шанс проявити себе отримав лише цього року, після трансферу Бущана.