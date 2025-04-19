Керманич Ворскли прокоментував поразку від Олександрії.
Юрій Максимов, фото ФК Ворскла
19 квітня 2025, 10:36
Полтавська Ворскла в двадцять п’ятому турі української Прем’єр-ліги на власному полі поступилась Олександрії.
Ворскла — Олександрія 1:3 Відео голів та огляд матчу УПЛ
Після завершення гри головний тренер "зелено-білих" Юрій Максимов поділився враженнями від виступу команди.
"Тільки вийшли, одразу пропустили гол, і потім була якась незрозуміла метушня на полі. Програли по грі. Питань у мене до хлопців немає. Що вміють — те й роблять. Звичайно, десь не вистачає майстерності.
Були налаштовані на гру, розуміли своє становище. Після 0:3, Олександрія вже трохи відійшла від наших воріт.
Десь щось не йде. Треба ухвалювати рішення. Програли чотири матчі поспіль. Поспілкуємось із керівництвом, і ухвалю рішення", — заявив український фахівець.
У наступному турі полтавська Ворскла прийматиме рівненський Верес.