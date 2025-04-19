Україна

Керманич Ворскли прокоментував поразку від Олександрії.

Полтавська Ворскла в двадцять п’ятому турі української Прем’єр-ліги на власному полі поступилась Олександрії.

Ворскла — Олександрія 1:3 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "зелено-білих" Юрій Максимов поділився враженнями від виступу команди.

"Тільки вийшли, одразу пропустили гол, і потім була якась незрозуміла метушня на полі. Програли по грі. Питань у мене до хлопців немає. Що вміють — те й роблять. Звичайно, десь не вистачає майстерності.

Були налаштовані на гру, розуміли своє становище. Після 0:3, Олександрія вже трохи відійшла від наших воріт.

Десь щось не йде. Треба ухвалювати рішення. Програли чотири матчі поспіль. Поспілкуємось із керівництвом, і ухвалю рішення", — заявив український фахівець.

У наступному турі полтавська Ворскла прийматиме рівненський Верес.