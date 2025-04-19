Україна

Наставник "левів" поділився своїми думками після гри з Рухом.

Головний тренер львівських Карпат Владислав Лупашко прокоментував перемогу своєї команди у матчі УПЛ проти львівського Руху (3:1).

"Все супер. Тільки хотілося би більше людей на трибунах. Щоб давали цю можливість. Це дійсно свято для міста. Я впевнений, що багато людей з усієї країни приїхали та дивилися цю гру. Адже зараз мало такого. Хочеться, щоб стадіон був заповнений і ми показували всім, що футбол дійсно живий в нашій країні.

Гол Ігора Невеса є святом для всього міста, святкував увесь стадіон? Для мене це був дуже великий жест. Як здійнялась вся наша лава. Не через те, що ми забили гол, а через те, що це зробив саме Іґор. Він підбіг до нас всіх, оскільки відчуває цю підтримку. Він робить дуже велику роботу, він чекав цього гола. Не знаю, хто більше чекав: Невес чи вболівальники. Ви бачили, що він зняв футболку, отримав жовту, але цього не треба робити. Ми з ним розмовлятимемо. Такі жовті картки… Я розумію, що це його дебютний гол і він мав право це зробити, але цього робити не варто. Ми з ним поспілкуємося. В цілому, він, як і був, так і залишається дуже важливим гравцем нашої команди. Забиваючи, чи ні – немає в цьому жодної різниці.

Наші гравці, які виходять на заміну, повинні розуміти, що вони мають відразу вмикатися в перебіг подій на футбольному полі. Пропущений гол — це недопрацювання тих гравців, які вийшли на заміну. Це дуже важливий момент і добре, що ви його підсвітили. Ми маємо бути більш відповідальними. Маємо працювати на м’ячі, кожен має своє завдання. Гравець, який виходить на заміну теж має бути відповідальним і на стандартах теж.

Краснопір, Федор та Квасниця мали велику мотивацію. На тижні я запитував у них, чи вони не переплутають форму, чи знають вони наші домашні кольори, чи не будуть пасувати команді в іншій формі. Я вас запевняю, що вони хочуть приносити користь Карпатам і будуть це робити. Я хочу, щоб вони якомога швидше адаптувались та звикали до наших вимог. Я впевнений, що це буде. Однак наразі є в такому обсязі, як є. Така користь від них. Маю на увазі ігровий час", — наводить слова Лупашка прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Карпати Львів – Рух.