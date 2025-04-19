Україна

Наставник "гірників" поділився своїми думками після гри з Колосом.

Головний тренер донецького Шахтаря Маріно Пушич прокоментував поразку своєї команди у матчі УПЛ проти Колоса (2:4).

"В першу чергу дозвольте сказати, що, на мою думку, ми почали достойно першу половину першого тайму. Ми домінували з м’ячем і дуже часто опинялися на останній третині поля нашого суперника. Ми можемо проводити довгу демагогію з різних епізодів, але доволі очевидно, що в сьогоднішньому матчі арбітр доволі сильно вплинув на перебіг подій.

Ми мали отримати пенальті. Звичайно, коли ви не призначаєте подібний пенальті, ви даєте дуже сильний буст, можливо, навіть свого роду натхнення супернику. Звичайно, також важливо наголосити на нашій командній роботі. Ми пропустили другий зовсім необов’язковий м’яч. Також радий, що команда зуміла дуже швидко відреагувати, скоротивши відставання до одного м'яча.

Другий тайм ми розпочали дуже впевнено, забили, на мою думку, чистий гол. Я не люблю висловлюватися на подібну тематику, але це очевидний факт, що арбітраж сьогодні мав надзвичайний вплив на перебіг подій.

Якщо вам потрібно більше десяти хвилин, щоб переглянути епізод на предмет офсайду – для мене це як мінімум дивно. Звичайно, рахунок мав ставати 2:2. Важливість моменту не лише в тому, що ви забрали в нас чистий гол. Також ви повністю вбиваєте ритм гри, збиваєте інтенсивність, яка була присутня до того 15 хвилин. Таке тривале переглядання спірного епізоду – це дивно. Я ніколи такого раніше не зустрічав у своєму житті. Середина першого тайму та середина другого були надто болючими для нас.

В цілому, якщо аналізувати гру в нашому виконанні, я вважаю, що ми провели достойну гру. Ми створили багато моментів, які, на жаль, через спірні рішення не зуміли конвертуватися. Звичайно, також бракувало реалізації з нашого боку. І подібні рішення арбітра лише збільшували вплив на перебіг подій.

Це велике розчарування, особливо коли ви поступаєтеся на подібному етапі змагань на найважливішій фазі сезону. Звичайно, також це виклик для нас. Усе в наших руках, аби перезавантажитися після навіть таких болючих поразок. Я вважаю, що в цьому і полягає прекрасна частина футболу – ви завжди повинні дивитися вперед. Завжди будуть наступні ігри, наступні шанси – як мінімум півфінал Кубка України. Ми дивимося вперед на наступні шанси", — сказав Пушич в інтерв'ю УПЛ ТБ.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Шахтар — Колос.