Україна

Наставник команди з Ковалівки поділився своїми думками після гри з "гірниками".

Головний тренер Колоса Руслан Костишин прокоментував перемогу своєї команди у матчі УПЛ проти донецького Шахтаря (4:2).

"Секрет успіху — в налаштуванні команди, в командній роботі. Тому що з приходом завжди говорилося за єдність, за команду, за те, щоб працювати командою, не поодинці. Це говориться кожен день. Це вбивається в розум – і вони ментально міняються.

Перед грою я дав слово Сергію Саничу Простімкіну (адміністратор Колоса – прим.), який сказав мотиваційну промову. Щось схоже, як Артета комусь там давав. Спрацювало.

Шахтар почав досить впевнено, нагнітав у першому таймі і не було навіть натяку на контратаку? Щось я не зрозумів. Ми ж у першому таймі два голи забили. Перші 15 хвилин, так. Навіть не 15 – може, десять, переживали. Різницю робив Кевін, а в нас теж там грав футболіст, який давно не грав, і в нього не було ігрової практики, ми ризикували. Так що він спочатку приймав неправильні рішення – і з цього флангу була завжди загроза.

Заміна Таллеса на Бондаренка вимушена, тому що Валера, судячи з травми, до кінця сезону вибув.

У нас гарна атмосфера в команді. Я побачив, що на розминці під час контактів навіть образ не було. Це стики, це футбол. Може, стик розізлив Велетня. Він його підготував до дуелі.

У Сухара були проблеми в грі, чесно кажучи, але він впорався потім. Це повинно було статися, тому щ не може футболіст, який не грав довгий час, з чистого листа, який не проходив збори з командою, грати так, як потрібно. Це було вимушено, тому що в нас це проблемна позиція. Ну а в другому таймі він закрив усі питання", — сказав Костишин в інтерв'ю УПЛ ТБ.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Шахтар — Колос.