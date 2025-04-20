Україна

Стало відомо, хто обслужить матчу Кубка.

Комітет арбітрів УАФ оголосив імена головних суддів, які працюватимуть на півфінальних матчах Vbet Кубка України сезону-2024/2025. Обидва поєдинки пройдуть у середу, 23 квітня.

У першому півфіналі Буковина прийматиме київське Динамо на стадіоні "Україна" у Львові. Початок матчу — о 16:00. Головним арбітром призначено Миколу Козиряцького із Запоріжжя.

Другий матч 1/2 фіналу відбудеться в Житомирі, де місцеве Полісся зіграє проти донецького Шахтаря на "Центральному стадіоні". Гру, що розпочнеться о 18:00, судитиме Дмитро Панчишин із Харкова.

Нагадаємо, що фінал турніру заплановано на 14 травня на "Центральному стадіоні" Житомира. Час проведення фінального матчу буде визначено пізніше після консультацій із фіналістами та офіційним транслятором.