Україна

Наставник ЛНЗ розчарований втраченими шансами у грі з Інгульцем, але похвалив суперника за організованість.

Наставник ЛНЗ Роман Григорчук розчарований втраченими шансами у грі з Інгульцем, але похвалив суперника за організованість (0:0).

"Ліпше не говорити про справедливість. По самовіддачі, по старанню, по роботі на полі, по дисципліні я не можу сказати ніяких поганих слів на адресу наших футболістів. Ми створили серйозні гольові моменти, які хотілось би реалізувати, і тоді, звичайно, результат міг бути інший.

Те, що ми створили – це були майже стовідсоткові нагоди. Ми були зобов’язані їх реалізовувати й тоді на полі відбулись би зміни. Йдеться про 3-4 нагоди, які ми мали забити.

Про Інгулець скажу тільки хороші слова. Ще восени я передивлявся всі матчі УПЛ і тоді не міг дати собі відповідь на запитання, чому Інгулець посідає таке низьке місце. Робота Василя Кобіна – продуктивна, його команда розуміє як грати у футбол", – розповів Григорчук.

Огляд матчу ЛНЗ — Інгулець.