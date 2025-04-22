Основний голкіпер повертається до гри перед півфіналом Кубка.
Дмитро Різник, Getty Images
22 квітня 2025, 13:58
Після двотижневої паузи, викликаної м’язовим ушкодженням, голкіпер Дмитро Різник приєднався до загальної групи й уже тренується разом з командою. Про це повідомила пресслужба "гірників".
Відновлення Різника — вчасне підсилення для донецького клубу, адже попереду ключовий відрізок сезону. Уже 23 квітня на команду чекає півфінальна дуель Кубка України проти Полісся, а менш ніж за тиждень, 27 квітня, — Класичне протистояння з Динамо в УПЛ.
Через травму Дмитро пропустив три матчі ліги, в яких Шахтар переміг ЛНЗ (4:1), здобув складну звитягу над Кривбасом (2:1) та програв Колосу (2:4). Усі ці ігри відстояв Кирило Фесюн.