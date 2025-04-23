Україна

У досвідченого футболіста проблеми з коліном.

Півзахисник Кривбасу Дмитро Хомченовський не зможе допомогти своїй команді наприкінці нинішнього сезону. Про це повідомляє прес-служба клубу.

35-річний українець зазнав пошкодження коліна на тренуванні. Гравець вже переніс операцію та розпочав процес відновлення.

Нинішнього сезону Хомченовський провів лише 12 матчів.

Після 24 матчів Кривбас набрав 38 очок і посідає шосте місце у турнірній таблиці УПЛ.