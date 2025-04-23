У досвідченого футболіста проблеми з коліном.
Дмитро Хомченовський, ФК Кривбас
23 квітня 2025, 17:27
Півзахисник Кривбасу Дмитро Хомченовський не зможе допомогти своїй команді наприкінці нинішнього сезону. Про це повідомляє прес-служба клубу.
35-річний українець зазнав пошкодження коліна на тренуванні. Гравець вже переніс операцію та розпочав процес відновлення.
Нинішнього сезону Хомченовський провів лише 12 матчів.
Після 24 матчів Кривбас набрав 38 очок і посідає шосте місце у турнірній таблиці УПЛ.