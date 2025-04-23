Україна

Наставник "біло-синіх" поділився своїми думками після кубкового матчу з командою Першої ліги.

Головний тренер київського Динамо Олександр Шовковський прокоментував перемогу своєї команди у матчі 1/2 фіналу Кубка України проти Буковини (4:1).

"Хід гри змінили забиті м’ячі. Можливо, на початку була певна недооцінка, але перед грою ми налаштовували футболістів на те, що кубкові ігри завжди відрізняються від матчів чемпіонату. Свого часу нам завжди казали, що порядок б’є клас. На жаль, на перший тайм ми вийшли не такими вмотивованими, як гравці Буковини, які провели чудову першу половину зустрічі. Можливо, хлопці вийшли на цю гру з думками вже про матч наступного туру чемпіонату України. Лише цим я можу пояснити наші дії у першому таймі. У другому таймі ми зробили певні висновки та провели заміни і надалі вже гра йшла за нашим сценарієм.

Головне – щоб команда виконувала те, про що ми домовляємося напередодні гри та перемагала у кожному матчі. Кубкова це гра, чемпіонат чи товариський матч – команда Динамо завжди ставить перед собою максимальні завдання. Безумовно, дуже приємно знову грати у фіналі Кубку України, і ми робитимемо все можливе, щоб перемогти.

Насамперед хочу подякувати гравцям, команді за те, що вони на футбольному полі діяли принципово та саме грали у футбол, і що цей поєдинок ми пройшли без травм – це дуже важливо. Відверто кажучи, ми могли розраховувати на те, що індивідуальна майстерність буде вищою, а коли її трохи не вистачає, через велике бажання, дисципліну та внутрішню мотивацію емоції можуть бити через край, що у свою чергу, може призводити до певних неприємних моментів. У цьому плані Буковина провела чудову гру з точки зору як організації, так і підготовки до цього матчу, тому заслуговує лише на приємні слова. Для нас головним було дати можливість зіграти тим хлопцям, які раніше отримували менше часу на полі – насамперед це стосується Валентина Моргуна, а також захисників, гравців опорної зони.

Динамо не хотіло грати у Чернівцях? Ні, це питання не до нас – ми б приїхали куди треба було приїхати, але є певні обставини, які залежать не від нас, не від команди.

Повернення Тимчика? Це означає, що у нас повна обойма. На жаль, ми не могли у повній мірі розраховувати на Брагару, тому що на одному з тренувань відбулося жорстке зіткнення, і лікарі діагностували у нього пошкодження лицьової кістки. Тому ми не могли його залучати і до тренувального процесу і тим більше до матчу, щоб не було жодних ускладнень. Адже у футболі потрібно виходити на поле і не лише виконувати тренерські настанови, а й показувати бійцівські якості. У цьому випадку певний страх, можливо, йому заважав би.

Щодо Тимчика, я радий, що він повернувся, так само радий і за Валерія Лучкевича, який зіграв у стартовому складі. Ми у повному складі готуємося до наступної дуже важливої для нас зустрічі.

Вітаю уболівальників Динамо з виходом до фіналу Кубку України і також мої вітання уболівальникам Буковини, які чудово підтримували свою команду. Команда заслуговує на ті оплески, які вона отримала після фінального свистка", — наводить слова Шовковського прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Буковина – Динамо Київ.