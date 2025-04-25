Україна

Президент УАФ висловився про головного тренера збірної.

Під час Конгресу УАФ, що проходить сьогодні у Києві, президент асоціації Андрій Шевченко висловив публічну підтримку головному тренеру національної команди Сергію Реброву.

"Ми повністю довіряємо Реброву та його тренерському штабу. Віримо в нього й у команду. Попереду — важливі матчі", — наголосив Шевченко.

Вже в червні "синьо-жовті" візьмуть участь у міжнародному товариському турнірі в Канаді, де зустрінуться з місцевою збірною та командою Нової Зеландії. Цей турнір стане важливим етапом підготовки до старту відбору на ЧС-2026, де Україна змагатиметься проти Франції, Ісландії та Азербайджану.