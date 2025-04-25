Україна

Вони отримали звання "Легенда футболу".

Сьогодні у Будинку футболу у Києві відбувається XXVII Конгрес Української асоціації футболу. Конгрес розпочався з нагородженням відзнаками УАФ членів української футбольної родини за їх внесок у розвиток вітчизняного футболу.

Спеціальною відзнакою "Легенда футболу" був нагороджений Володимир Мунтян, легендарний гравець «Динамо», семиразовий чемпіон СРСР, володар Кубка Кубків та Суперкубка УЄФА 1975 року, срібний призер Євро-1972, бронзовий призер ОІ-1976. Через стан здоровʼя Володимир Федорович не зміг взяти участь у зʼїзді Конгресу, проте Андрій Шевченко особисто вручить йому нагороду пізніше.

Спеціальною відзнакою "Легенда українського футболу" був нагороджений Григорій Суркіс, президент Федерації футболу України у 2000 — 2012 роках, віцепрезидент УЄФА у 2013 – 2019 роках, нині — почесний член УЄФА.

Нагородт вручив президент УАФ Андрій Шевченко.