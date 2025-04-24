Фінал між двома грандами українського футболу відбудеться вперше за сім років.
Динамо - Шахтар, ФК Динамо Київ
24 квітня 2025, 09:38
Вчора, 23 квітня, київське Динамо та донецький Шахтар успішно подолали своїх суперників у півфіналах Кубка України і тепер вони чекають на фінал турніру.
Команда Олександра Шовковського розібралася з Буковиною (4:1), а Шахтар у додатковий час дотиснув Полісся (1:0).
Це буде 11 зустріч між Динамо та Шахтарем у фіналі Кубка України та перша за сім років. Обидві команди здобули по п'ять перемог — остання вікторія "біло-синіх" була у 2015 році, а "гірників" — у 2018 році.
Загалом для Шахтаря це буде 21 фінал і шанс виграти 15 трофей в історії клубу, а для Динамо – 19 фінал (13 тріумфів).
Нагадаємо, фінал Кубка України пройде у Житомирі, 14 травня.