Україна

Фінал між двома грандами українського футболу відбудеться вперше за сім років.

Вчора, 23 квітня, київське Динамо та донецький Шахтар успішно подолали своїх суперників у півфіналах Кубка України і тепер вони чекають на фінал турніру.

Команда Олександра Шовковського розібралася з Буковиною (4:1), а Шахтар у додатковий час дотиснув Полісся (1:0).

Це буде 11 зустріч між Динамо та Шахтарем у фіналі Кубка України та перша за сім років. Обидві команди здобули по п'ять перемог — остання вікторія "біло-синіх" була у 2015 році, а "гірників" — у 2018 році.

Загалом для Шахтаря це буде 21 фінал і шанс виграти 15 трофей в історії клубу, а для Динамо – 19 фінал (13 тріумфів).

Нагадаємо, фінал Кубка України пройде у Житомирі, 14 травня.