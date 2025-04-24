Україна

Богдан Бойчук поділився своїми думками після гри з Динамо.

Півзахисник Буковини Богдан Бойчук прокоментував поразку своєї команди у півфінальному матчі Кубка України проти київського Динамо (1:4).

"Я навіть не пам’ятаю емоцій після свого голу. Глущук усе зробив для цього взяття воріт – відібрав м’яч, вчасно віддав мені, а далі треба було просто забити. Звісно, приємно забивати гол у ворота Динамо, але я ще не до кінця усвідомив, що сталося. Ми програли, тому мій гол взагалі не дав нічого.

Звісно, у перерві ми говорили між собою, що треба вірити у власні сили і що ми ще зможемо забити. Але це ж Динамо, вони суттєво додали у другому таймі. Сумно, що ми пропустили саме такі голи у другій половині зустрічі. У Динамо були класні комбінації, після яких вони не забили, а тут м’яч просто відлітає до них і вони забивають у порожні ворота. Ось це сумно.

В цілому, мені здається, що на тлі такого суперника як Динамо ми гарно виглядали, особливо у першому таймі. У другому вже трохи поплили, але Динамо — це Динамо", — наводить слова Бойчука прес-служби клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Буковина – Динамо Київ.