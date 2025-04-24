Україна

Назар Волошин поділився своїми думками після кубкового матчу.

Вінгер київського Динамо Назар Волошин прокоментував перемогу своєї команди у півфінальному матчі Кубка України проти Буковини (4:1), у якому він оформив дубль.

"Емоції позитивні. Перший тайм, щоправда, був не дуже вдалим для нас, а у другому ми додали, забили важливі м’ячі та перемогли. У першому таймі нас були моменти – це добре, але ми не змогли їх реалізувати. Таке у футболі буває.

Ми поступалися, я зрівняв рахунок, і нам потрібно було забивати ще за короткий проміжок часу, щоб не було запитань. Це дуже важливі м’ячі для мене. У моменті з другим голом я відчув, що м’яч влучив у мою ногу, але одразу не зрозумів, хто забив. Насправді це не так важливо, головне – що ми перемогли.

Ми йдемо від матчу до матчу. Тепер вже будемо готуватися до поєдинку проти Шахтаря у неділю", — наводить слова Волошина прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Буковина – Динамо Київ.