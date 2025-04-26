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Марлон грав з Тейшейрою у Васку да Гама.

Півзахисник донецького Шахтаря Марлон Гомес висловився про перехід в стан "гірників" та свій футбольний розвиток. Цитує 21-річного бразильця офіційний сайт українського клубу.

"Я дуже щасливий! Це, звісно, приємне досягнення. Я мушу відзначити всіх бразильців, які доклалися до цього здобутку – і тих, хто перебуває в команді зараз, і тих, хто виступав за клуб раніше всі ці роки й допомагав Шахтарю здобувати трофеї та вписав своє імʼя в історію. Хочу подякувати всім хлопцям, які зараз у команді, та іншим бразильцям: Невертону, Кевіну, Педріньйо, Егіналду, усім моїм співвітчизникам, які допомогли збільшити лік забитим мʼячам у бразильській історії Шахтаря.

Я слідкував за багатьма бразильцями Шахтаря, з великою кількістю з них знайомий і повинен подякувати їм усім за те, що певною мірою були для мене джерелом натхнення. З нещодавньої історії клубу це Фред, Алан Патрік, за яким я спостерігав і продовжую це робити, який надихав мене своєю грою. Якщо згадувати моїх особистих знайомих, то це Алекс Тейшейра, з ким я мав нагоду грати у Васку да Гама: він багато мені допомагав, підказував, а також порадив перейти до Шахтаря. І ще мій дуже хороший знайомий Веллінгтон Нем, який родом із того ж регіону, що і я, і він теж був для мене дуже гарним прикладом, з ним я також міг порадитися, він надихав мене як грою, так і досягненнями – людськими та карʼєрними.

Між Шахтарем та Бразилією дуже тісний родинний звʼязок. Багато молодих бразильців хочуть виступати у Європі, і Шахтар – це дійсно один із чудових трамплінів для досягнення цієї мети. Співпраця між Бразилією та Шахтарем існує вже не один рік, вона дуже тісна і, що найголовніше, продуктивна. Вона подарувала не одне талановите покоління молодих виконавців. Дуже тісний звʼязок, що зарекомендував себе якістю, емоціями й футболом високого рівня безпосередньо на полі.

Якщо оцінювати мій потенційний футбольний шлях, то я хотів би залишатися в Шахтарі якомога довше, тішити вболівальників своєю грою та командними здобутками, давати приводи для радості всім – як гравцям, так і персоналу, звісно, й нашим фанатам. Сподіваюсь також розвиватися як професіонал, покращувати свої футбольні характеристики, бути лідером на полі, з честю виконувати обовʼязки одного з капітанів команди і власною активністю давати пряму користь клубу", — заявив Марлон.

Раніше повідомлялося, що Марлон Гомес записав своє ім'я в історію Шахтаря, забивши 1000-й гол бразильців.