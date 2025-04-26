Україна

Мрія кожного маленького хлопчика.

Воротар лісабонської Бенфіки та збірної України Анатолій Трубін розповів про свій найемоційніший матч у футбольній кар'єрі.

"Назву два найемоційніших матчі у своїй кар'єрі. Це мій дебют на професійному рівні, тому що ти взагалі не знаєш що і як. Для тебе це все у новинку. Ти дуже переймаєшся, не спиш перед грою. Тоді дуже сильно хвилювався, але після гри, коли ми перемогли, було дуже велике задоволення і я зрозумів, що дійсно на правильному шляху.

І, звичайно, перша гра за Шахтар у Лізі чемпіонів проти Реала. Це також було щось неймовірне. Ніколи цього не забуду. Хвилювання, мандраж перед грою був великий, але після матчу, коли ми перемогли, було таке задоволення і радість, що неможливо описати словами", – заявив в ефірі Instagram Трубін.

Анатолій Трубін дебютував на професійному рівні у матчі Шахтар — Маріуполь (4:0). У Лізі чемпіонів свій перший матч український воротар провів проти мадридського Реала. Шахтар тоді переміг в Мадриді із рахунком 3:2.