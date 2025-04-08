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Очолили рейтинг гравці дортмундської Боруссії і лондонського Арсеналу.

Портал Transfermarkt опублікував оновлений список найдорожчих воротарів. До престижного рейтингу потрапили й двоє українців, а саме Анатолій Трубін із лісабонської Бенфіки та Андрій Лунін із мадридського Реала.

Трубіна (23 роки) оцінюють у 25 мільйонів євро, тоді як Луніна (26) — у 20 млн. Із показником у 40 млн у рейтингу лідирують представники дортмундської Боруссії і лондонського Арсеналу швейцарець Грегор Кобель та іспанець Давід Рая.

Третім іде португалець Діогу Кошта з Порту (38 млн), а четверту-п'яту сходинки ділять італійські голкіпери паризького ПСЖ і лондонського Тоттенгема Джанлуїджі Доннарумма й Гульєльмо Вікаріо (обидва — 35 млн).

Зазначимо, що Трубін у ході поточної кампанії провів 41 матч (17 "сухих") у всіх турнірах, пропустивши 43 гола, а Лунін — 38 у 24-х поєдинках, з яких вісім були "сухими".