Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 27 квітня 2025 року.

У 26-му турі чемпіонату України-2024/25 полтавська Ворскла на власному полі розгромила рівненський Верес.

Перемогу "зелено-білих" забезпечили результативні удари Ібрагіма Кане, Дениса Ндукве й Навіна Малиша. Таким чином підопічні Юрія Максимова перервали свою серію з чотирьох поразок в УПЛ.

Далі на Ворсклу чекає виїзне протистояння з Колосом, тоді як Верес прийматиме Оболонь.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ворскла — Верес у рамках 26-го туру української Прем'єр-ліги-2024/25:

Ворскла — Верес 3:0

Голи: Кане, 25, Ндукве, 58, Малиш, 90+3



Ворскла: Ісенко — Крупський, Павлюк, Хрипчук, Бацула — Кане, Пердута, Скляр, Мякушко (Челядін, 78) — Ієде (Авдилі, 83), Ндукве (Малиш, 70).



Верес: Кожухар — Куція, Гончаренко, Вовченко (Балаба, 46), Шевченко — Кльоц, Харатін (Кучеров, 62) — Луан (Годя, 62), Дахновський (Венделл, 72) — Степанюк, Гайдучик (Шарай, 46).



Попередження: Павлюк, Пердута