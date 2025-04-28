Україна

Спортивний директор Шахтаря визнав перевагу киян у другому таймі та закликав команду зробити висновки перед новим сезоном.

Після нічиєї з Динамо у рамках 26-го туру УПЛ спортивний директор Шахтаря Дарійо Срна поділився своїми враженнями від гри.

"Ми добре почали матч, провели сильний перший тайм. Але після перерви настало серйозне падіння в нашій грі. Шахтар заслужив перемогу в першому таймі, а Динамо — у другому. Вітаю киян із заслуженою нічиєю", — зазначив Срна.

Відповідаючи на запитання щодо можливого впливу попереднього матчу проти Полісся, Срна визнав:

"Можливо, але в дербі завжди треба показувати максимальну силу. Такі матчі — не щоденна подія.

Коментуючи боротьбу за чемпіонство, спортивний директор Шахтаря заявив: "Кияни заслужили свої результати. Поки зарано вітати їх з чемпіонством, але якщо вони виграють титул — я їх привітаю. Вони не програли жодного разу за сезон. Ми маємо провести аналіз, покращитися і наступного сезону бути сильнішими — як тренер, так і футболісти. Зараз наше завдання — спробувати виграти Кубок України", — підсумував хорват.

Шахтар — Динамо 2:2 Відео голів та огляд матчу УПЛ