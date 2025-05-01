Україна

Форвард львівського клубу оцінив суперника і закликав уболівальників підтримати команду в заключних домашніх матчах сезону

Нападник львівського Руху Бабукар Фаал поділився очікуваннями від найближчого поєдинку проти Кривбасу.

Футболіст визнав силу суперника, який наразі перебуває на шостому місці в УПЛ та веде боротьбу за єврокубки, але водночас наголосив на серйозних намірах львівської команди здобути позитивний результат.

"Це буде непростий матч, але ми мотивовані продовжити нашу переможну серію. Кривбас прагне набирати очки, та й ми хочемо показати хорошу гру", – сказав Фаал.

Форвард також підкреслив значення домашніх поєдинків у фінішному відрізку чемпіонату: "У нас залишилося три матчі вдома, і ми зробимо все, щоб порадувати наших уболівальників. На Арені Львів завжди чудова атмосфера, і ми дуже цінуємо підтримку фанатів".

Матч Рух — Кривбас відбудеться 2 травня, початок о 18:00.