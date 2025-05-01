Україна

Півзахисник Руха поділився очікуваннями від принципового матчу 27-го туру УПЛ.

У п’ятницю, 2 травня, на стадіоні Арена Львів відбудеться матч 27-го туру української Прем'єр-ліги між львівським Рухом та криворізьким Кривбасом. Напередодні поєдинку своїми думками поділився півзахисник "жовто-чорних" Артур Рябов.

"Кривбас — дуже якісна команда з хорошими виконавцями. Вони демонструють агресивний, силовий футбол і діють з великою інтенсивністю. Ми серйозно готуємось і сподіваємося на позитивний результат у п’ятницю", — заявив Рябов.

Футболіст також підкреслив важливість підтримки з трибун: "Грати вдома — це завжди особливе відчуття. Коли трибуни женуть команду вперед, мотивація зростає. Тому хочеться, щоб якнайбільше вболівальників прийшло нас підтримати".

Наразі Рух займає дев’яту позицію в турнірній таблиці, тоді як Кривбас іде шостим.