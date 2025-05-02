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Андрій Понєдєльнік поділився своїми думками перед грою з Рухом.

Захисник Кривбасу Андрій Понєдєльнік прокоментував майбутній матч УПЛ проти львівського Руху.

"Ми непогано готові функціонально. Адже як слід підготувались до сезону, пройшли плідні збори. Впевнений, що у кожного з нас є сили витримати всі матчі до кінця чемпіонату.

Заміна проти ЛНЗ — пошкодження чи тактичний хід? Все добре, дякую. Тренер сказав, через те, що отримав жовту картку в першому таймі, і була проведена заміна. Не хотіли ризикувати: можливо, награв би ще на одну жовту і тоді грали б в меншості.

Звичайно, у нас є мотивація на кожен матч. Ми стараємось і хочемо перемагати в кожному турі. Вірю в нашу команду, нам все під силу", — наводить слова Понєдєльніка прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Рух — Кривбас відбудеться сьогодні, 2 травня, о 18:00 за Києвом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.