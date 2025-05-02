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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 27-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють львівський Рух та криворізький Кривбас.

Львівський Рух та криворізький Кривбас зіграють на Арені Львів у двадцять сьомому турі української Прем'єр-ліги.

Віталій Пономарьов, після перемоги над одеським Чорноморцем (2:1), використав із перших хвилин Ляха на лівий фланг оборони, тоді як Фаал очолить атаку.

Юрій Вернидуб, на тлі нічиєї проти черкаського ЛНЗ (0:0), залучив до стартового складу той самий перелік виконавців.

Рух: Герета — Кітела, Горін, Холод, Лях — Пастух, Підгурський, Рябов — Руніч, Фаал, Карабін.

Запасні: Ледвій, Клименко, Залипка, Дідик, Роман, Джурабаєв, Притула, Алмазбеков, Тлумак, Кирикович.



Кривбас: Кліщук — Юрчец, Понєдєльнік, Романчук, Дібанго — Ілич, Вакулко — Д. Кузик, Твердохліб, Микитишин — Соса.

Запасні: Маханьков, Хома, Вілівальд, Бандейра, Конате, Задерака, Ікенна, Луньов, Гонсалез, Каменський, Ндомбазі, Мулик.



Гра Рух — Кривбас почнеться о 18:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.