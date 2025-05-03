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Форвард Руху прокоментував нічию проти Кривбасу.

Напередодні львівський Рух у домашньому матчі двадцять сьомого туру української прем’єр-ліги зіграв унічию проти криворізького Кривбасу.

Рух — Кривбас 0:0 Відео найкращих моментів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри нападник "жовто-чорних" Ярослав Карабін прокоментував виступ власної команди.

"Добре, що було стільки моментів, але прикро, що не вдалось їх реалізувати. Не можу пояснити, чому так сталось, адже на тренуваннях удавалось завершувати атаки, спокійно забивав голи, а цього разу, на жаль, не пощастило.

Треба проаналізувати цей матч і працювати над реалізацією. Сподіваюсь, уже у наступному матчі вдасться виправити ситуацію і використати свої нагоди.

Тренерський штаб добре пояснив нам як грає Кривбас, тож ми якісно підготувались до цього суперника. Криворіжці діють у схожому з нами стилі — грають один в один, інтенсивні на полі. Ми намагались агресивно накривати опонентів та тікати в швидкі контратаки.

Нам багато чого вдавалось, часто били по воротах. Якби реалізували свої нагоди, то здобули перемогу проти сильного суперника", — заявив український фахівець.

У наступному турі львівський Рух прийматиме рівненський Верес.