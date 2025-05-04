Україна

Колос та Ворскла сильнішого не визначили

Один удар у площину на дві команди — не той футбол, на який ми очікуємо.

Колос — Ворскла, фото УПЛ

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Колос — Ворскла 0:0



Колос: Пахолюк — Козік, Бурда, Краснічі, Цуріков — Гагнідзе, Демченко (Теллес, 80), Ррапай (Оріховський, 61) — Третьяков (Алефіренко, 61), Болівар (Ковталюк, 28, Сидоров, 61), Велетень.



Ворскла: Ісенко — Крупський, Хрипчук, Бацула, Челядін (Є. пасіч, 74) — Кане, Скляр, Пердута, Мякушко — Ієде (Малиш, 68), Ндукве (Авдилі, 84).