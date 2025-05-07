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Новачок "біло-синіх" поділився враженнями після переходу до київського Динамо.

Новоспечений вінгер київського Динамо Анхель Торрес прокоментував підписання контракту з "біло-синіми", який розрахований до літа 2028 року.

"Мені тут все дуже подобається. Дуже хороші враження від самої команди. Я хотів би тут залишитися якнайдовше.

Якщо порівнювати з тими чемпіонатами, де я пограв найбільше – Мальти, Австралії, то тут в Україні більш високий рівень в плані організації, дисципліни. Український футбол у цьому плані ближче до португальського. Я дивився багато матчів по телевізору, але поки не був присутній на жодному матчі. Але я вже маю враження про рівень українського футболу. Мені він подобається значно більше, ніж у чемпіонатах, де я виступав раніше.

Останні шість місяців я тренувався індивідуально, з персональним тренером, переважно акцент був на фізичній підготовці. Найкомфортніше почуваю себе на позиції правого вінгера, однак для мене не проблема зіграти і на лівому фланзі. Можу зіграти на будь-якій позиції в атаці.

Я вже дізнався, які досягнення у Андрія Ярмоленка в Україні, наскільки це вагома персона в українському футболі. Але я не хотів би себе порівнювати з жодним гравцем. Я хочу будувати свою карʼєру, не рівняючись ні на кого, хочу зробити відомим своє власне імʼя.

Я чув про дитячу футбольну академію Динамо, я дуже високої думки про неї. Знаю, що у клубі дуже добре вибудована структура, хороші умови для юних талантів, тому постійно зʼявляються нові гравці, які досягають висот на професійному футболі. Навіть в Австралії я мав змогу побачити вихованців динамівської академії.

У 18 років переїзд з рідної Колумбії до Португалії? Коли я дізнався, що в мене є можливість перебратися до настільки іменитого клубу, я до цього відразу почав готуватися, зокрема почав вчити мову, почав спеціально тренуватися. Для мене це був шанс, за який я вхопився обома руками. Розумів, що це чудова можливість зробити крок уперед. Деякі повсякденні українські фрази вже знаю, наприклад вітання "Добрий день". Мені дуже подобаються українці, ваш народ.

Ще рік тому були розмови пов’язані з Динамо. І вони тривали цілий рік. Але ці всі розмови, нарешті, в минулому. Тепер я в Києві і готовий демонструвати свої найкращі якості будучи гравцем цього великого клубу.

Я давно стежив за культурою та історією Динамо Київ. І я знав про третю зірочку. Тому хочу допомогти команді її взяти. Я збираюся себе віддати повністю київському клубу. І я хочу вже в цьому сезоні допомогти Динамо стати чемпіоном. Якщо подивитись наперед, бажаю боротися з "біло-синіми" за всі можливі титули. Хочу принести багато трофеїв найбільш титулованому українському клубу.

Я вже познайомився з українською традиційною їжею. Окремо хочу виділити червоний суп – борщ. Я в принципі вважаю, що ваша їжа – дуже смачна. Встиг побачити деякі частини міста Київ, зрозумів для себе, що це дивовижно красиве місто. Не бачив ще всю красу, але скоро це виправлю.

17 ігровий номер? Якоїсь особливої історії щодо ігрового номера немає. Мені просто подобаються номери 10 і 7. Але оскільки обидва зайняті, то вирішив зробити мікс і сформувати потужну комбінацію для себе", — наводить слова Торреса прес-служба клубу.

Свій наступний матч Динамо проведе проти Полісся. Гра відбудеться 9 травня о 18:00.