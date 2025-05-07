Угода з бразильцем розрахована до грудня 2027 року.
Дуду, ФК Атлетіко Мінейро
07 травня 2025, 16:11
Атлетіко Мінейро на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту із колишнім вінгером київського Динамо Дуду.
Угода з 33-річним бразильцем розрахована до грудня 2027 року.
Останнім клубом Дуду був Крузейро, з яким він розірвав контракт кілька днів тому – 3 травня. За чотири місяці бразилець провів 17 матчів та забив два м'ячі.
Також вихованець Крезуйро виступав за Палмейрас, Греміо, Аль-Духаїль та Курітібу. За Динамо Дуду виступав з літа 2011 року до лютого 2014 року. На його рахунку 32 матчі у складі "біло-синіх" — чотири голи та п'ять ассистів.
Після семи турів Атлетіко Мінейро набрав дев'ять очок і посідає десяте місце у чемпіонаті Бразилії.