Україна

Наставник луганської команди поділився своїми думками після гри з "гірниками".

Головний тренер луганської Зорі Младен Бартулович прокоментував нічийний результат у матчі УПЛ проти донецького Шахтаря (0:0).

"Вітаю свою команду із заробленим очком. Через червону картку у суперника всі очікували, що ми будемо більш сміливо грати. Моментами ми це робили, але це Шахтар. У них дуже якісні гравці.

Ми не хотіли ризикувати і розкриватись. Були можливості, де ми могли забивати. Дякую хлопцям за ставлення. Видно, що кінець сезону, їм дуже важко, але вони працюють до кінця.

Шахтар дуже добре грав позиційно у другому таймі. Ми намагались пресингувати, але не завжди це виходило. У Кевіна був хороший момент. У нас теж Будківський мав забивати. Але 0:0, ми задоволені підсумковим рахунком", — наводить слова Бартуловича прес-служба клубу.

Раніше повідомлялося, що Арда Туран очолить Шахтар.