Україна

Хавбек "біло-синіх" поділився своїми думками після гри з Поліссям.

Півзахисник київського Динамо Микола Михайленко прокоментував нічийний результат у матчі УПЛ проти житомирського Полісся (0:0).

"Ми ні на кого не орієнтуємось і взагалі не дивилися, хто як зіграв. Ми хотіли перемогти, але знали, що гра буде важкою. Так і вийшло, тому нічия. Те, що було в роздягальні, там і залишиться. Я не буду коментувати це.

Удари з-за меж штрафного майданчика — тактична установка? Це було більш інтуїтивно, те, чого потребує ситуація. Мʼяч відскочив, і треба було бити. Це не якась спеціальна установка. Звичайні ігрові моменти. Буває, вони є, буває, що ні.

Про гру з Шахтарем у Кубку України поки не було жодних розмов. Ми були повністю сконцентровані на цій грі, хотіли перемогти. Тепер будемо готуватися до наступної. Кожна наступна гра для нас є найважливішою, без різниці хто суперник. Але, звісно, з Шахтарем завжди принципові матчі. Тож, думаю, буде цікава гра", - сказав Михайленко в ефірі FootballHub.

Раніше своїми думками після гри поділився наставник киян Олександр Шовковський.