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Керманич Карпат прокоментував перемогу над Олександрією.

Львівські Карпати в домашньому матчі двадцять восьмого туру української Прем’єр-ліги напередодні обіграли Олександрію.

Карпати — Олександрія 2:1 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "левів" Владислав Лупашко розповів про враження від виступів команди.

"Матч був дуже цікавий. Думаю, цікавий для обох сторін. Ми мали багато нагод, щоб забивати більше, забивати у першому таймі. Важливо, що ми виграли сьогодні. Ми дуже готувались до цієї гри.

Ми відчули впевненість в собі на тижні. Ми слідкуємо за тренувальним процесом, розуміємо свій потенціал і віримо в себе. Усю гру я себе налаштовував, що ми близькі до успіху. Гравці, котрі вийшли на заміну, були дуже продуктивними і гострими. Основні гравці нав’язали дуже пристойний темп, а запасним треба було виходити та дотискати.

Ми маємо довіряти всім гравцям. Сьогодні нам не змогли допомогти чотири основні гравці: Стецьков, Жан Педрозу, Альварес, Сич. Це великі втрати для нас. Проте сьогодні вийшов Танда і провів дуже гідний матч. Вийшов Адамюк і провів якісну гру.

Результат буде тоді, коли ми довірятимемо своїм гравцям та віритимемо у них. Треба готуватись від матчу до матчу. Вирішальні поєдинки для нас почались раніше, але для нас кожний наступний матч — це фінал. Побачимо, не будемо забігати наперед. Найважливіше це тренувальний процес. Кожен день є ключовим для нашої команди.

Ми налаштовувались грати першим номером та бути головними дійовими особами на футбольному полі.

Епізод із Кравченком? Усе закінчилось добре. Після моменту ми порозумілись та потисли один одному руки. Микита хотів виконати аут, а я опинився на його шляху. Він мене відштовхнув, я відреагував на це. Не потрібно було цього робити… Головне, що ми порозумілись", — заявив український фахівець.

У наступному турі львівські Карпати гостюватимуть у ковалівського Колоса.