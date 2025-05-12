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Тренер Олександрії прокоментував поразку від Карпат.

Олександрія в гостьовому матчі двадцять восьмого туру української Прем’єр-ліги напередодні поступилась львівським Карпатам.

Карпати — Олександрія 2:1 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри тренер "поліграфів" Сергій Кравченко розповів про враження від виступів команди.

"На жаль, у кінцівці ми програли матч. Після цього поєдинку ми вже не боремось за перше місце. Однак наша метою було до кінця боротись за чемпіонство. Утім сьогодні ми цю можливість втратили.

На мою думку, був тиск. Адже коли ти борешся за перше місце, то це тисне — сто відсотків. Забили гол, але скажу, що це не найкраща наша гра. Однак бувають такі матчі. Після гола хотілось краще грати на м’ячі, але щось не виходило.

У принципі, рахунок був 1:0, а в другому таймі була рівна гра. Дуже хороший момент мав Філіппов за рахунку 1:0. Якби він забив, то гра була б закрита. Проте це футбол, тим він і цікавий.

Те, що трапилось наприкінці зустрічі, треба переглядати. І пенальті, і червону картку. Якщо пенальті ще можна за вуха притягнути, то друга жовта Калюжного… Він роздав нам вісім карток, Кравченку дав четверте попередження в сезоні. Кравченко і Калюжний пропускають наступний матч.

Зараз по гарячих слідах не хочеться нічого казати, треба подивитись та проаналізувати.

По-перше, ми завжди дивимось на свою гру, а суддівство — то таке. Не можна сказати, що він загалом погано судив. У принципі, все було нормально, але ці ключові моменти, коли рефері зрозумів, що має щось зробити. Я вважаю, що кілька разів, як мінімум — помилився.

Однак це моя думка, треба передивитись моменти. Гол наприкінці гри — усе було проти нас сьогодні.

Руслан Ротань? Усе нормально з ним. Це футбол і він як гравець це проходив і як тренер. Не можу сказати, що він сьогодні був якийсь інший. Усе було як завжди, він підказував, переживає, як і всі ми. Треба забути цю гру, проаналізувати та готуватись до Вереса", — заявив український фахівець.

У наступному турі львівські Карпати гостюватимуть у ковалівського Колоса.