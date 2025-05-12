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Керманич Олександрії прокоментував поразку від Карпат.

Напередодні Олександрія в гостьовому матчі двадцять восьмого туру української Прем’єр-ліги поступилась львівським Карпатам.

Карпати — Олександрія 2:1 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "поліграфів" Руслан Ротань розповів про враження від виступів команди.

"Програли чемпіонську гру. Коментарі зайві. Хлопцям сказав у роздягальні те, що хотів. Нехай це було емоційно. Не найкраща наша гра. Треба завжди дивитись на себе.

Повинні були краще грати на м’ячі, правильніші рішення приймати. Коли вийшли вперед, треба робити все, щоб перемогти і забити ще. На хлопцях висить великий тягар. Ми його просто не витримали.

Налаштування дуже гарне було. Якби ми так продовжували — упевнений, ми б цю гру довели до логічного завершення ще в першому таймі. А так ми дали шанс для людей у цій формі — вони свою справу зробили.

Вони роблять не тільки свою справу в конкретній грі. Тут, мабуть, потрібно виносити те, що дуже багато зауважень робить команда господарів, що їм там щось не поставили. Думаю, що так емоційно не потрібно себе поводити.

Я вітаю з перемогою Карпати, але вважаю, що потрібно такі матчі вигравати як мінімум, скажемо так, по-чоловічому. А провокувати — вони добилися цієї перемоги будь-якою ціною, тому з цим їх і привітаю", — заявив український фахівець.

У наступному турі львівські Карпати гостюватимуть у ковалівського Колоса.